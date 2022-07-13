Як повідомляє Politeka.net, останнім часом Анджеліна Джолі почала звертати увагу публіки на себе, оскільки разом з дітьми періодично відвідує заходи, їздить до них на навчання та відвідує зустрічі в рамках Посла доброї волі ООН, як це було з приїздом до України. .

Цього разу Джолі разом із дочкою Шайло підспівує на концерті Maneskin у Римі.

"Тепер ви бачили всі. Зворушуємося реакції Енджі на перших секундах і "маминому" погляду на Шайло" - сказано у підписі. Як і очікувалося, у мережі розгорілися обговорення:

«Гарні 😍; Королева😍; Гарні 😍; Молода жінка; Джолі молодчик 😍 Ну вона знає, що знімають); Чудово чудові 😍; Приємно на них дивитися 😌; Які гарні 😍; Це ж добре, що такі стосунки між матір'ю та дочкою❤️🔥; Ну соромиться напевно. 😍; Не супер Джолі і рада, варто терпить начебто; Як дві крапельки 😍; Батьки по-своєму хороші, а дочка, хоч і взяла від обох - не зовсім хороша "суміш" вийшла».

Наразі актриса та режисер займається зйомкою фільму за участю Сальми Хайєк. Джолі відвідала знімальний майданчик свого фільму в Італії у білому напівпрозорому довгому топі та штанах.

Кадри одразу з'явилися на фан-сторінках зірки в Інстаграм. Образ артистка традиційно доповнила світлим капелюхом із чорною стрічкою, а також захисною маскою чорного кольору. Причому темна маска захисна – головний аксесуар останніх двох років.

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