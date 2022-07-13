Как сообщает Politeka.net, в последнее время Анджелина Джоли стала чаще обращать внимание публики на себя, так как вместе с детьми периодически посещает мероприятия, ездит к ним на учебу и посещает встречи в рамках Посла доброй воли ООН, как это было с приездом в Украину.

В этот раз Джоли вместе с дочерью Шайло подпевает на концерте Maneskin в Риме.

"Теперь вы видели все. Умиляемся реакции Энджи на первых секундах и «маминому» взгляду на Шайло" - сказано в подписи. Как и ожидалось, в сети разгорелись обсуждения:

«Красивые 😍; Королева😍; Красивые 😍; Молодая женщина; Джоли молодчик 😍 Ну она знает что снимают); Чудесно превосходные😍; Приятно на них смотреть😌; Какие красивые 😍; Это же здорово что такие отношения между матерью и дочерью❤️🔥; Ну стесняется наверное. 😍; Не супер-то Джоли и рада, стоит терпит как будто; Как две капельки😍;Родители по-своему хороши, а дочь , хоть и взяла от обоих - не совсем хорошая "смесь" получилась».

Сейчас актриса и режиссер занимается съемкой фильма с участием Сальмы Хайек. Джоли посетила съемочную площадку своего фильма в Италии в белом полупрозрачном длинном топе и брюках.

Кадры сразу же появились на фан-страницах звезды в Инстаграм. Образ артистка традиционно дополнила светлой шляпой с черной лентой, а также защитной маской черного цвета. Причем темная защитная маска – главный аксессуар последних двух лет.

Напомним, Анджелина Джоли в модном платье покорила видом рядом с красавицами-дочерями: кадры.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в экстравагантном платье изумила помолодевшей внешностью: "Хорошенькая женщина".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в непривычном платье покрасовалась рядом с дочерью: "Как сестры".