Злата Огневич також зізналася, що шкодує, що так м'яко відповідала на це запитання.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич розповіла, що ще з 2014 року їздила на Донбас і давала концерти для захисників України. Через цю позицію їй часто ставили питання, яке завжди дивувало Злату. Подробицями вона поділилася в інтерв'ю для "Першого".

Зокрема, виявилося, що багато хто не міг зрозуміти, навіщо Злата Огневич туди їздить, якщо цього не покажуть по телевізору. І щоразу після такого дивного питання співачка відповідала лише одне.

"Хвилинку, я туди їжджу не заради гламуру та камер. Я їжджу туди, бо нашим захисникам потрібна підтримка, щоб вони розуміли, що народ із ними. Тоді ж мені хотілося одразу плюнути в обличчя тим людям, які задавали мені це дурне питання", - зізналася артистка.

Злата Огневич також зізналася, що шкодує, що так м'яко відповідала на це запитання. Зараз би вона не стримувалась, адже лише завдяки захисникам України ми все ще живі.

"Я навіть вважаю, що має бути державна програма, щоб українські артисти постійно їздили до захисників і підтримували бійців. Щоб вони знали, що на них чекають, їх люблять і поважають. Так само, як в Америці, де прийнято щось робити для військових - навіть просто пригощати їх обідом", - додала співачка.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який зараз допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні, фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких, як Полякова та Кароль.