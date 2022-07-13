Злата Огневич также призналась, что жалеет о том, что так мягко отвечала на этот вопрос.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич рассказала, что еще с 2014 года ездила на Донбасс и давала концерты для защитников Украины. Из-за этой позиции ей часто задавали очень странный вопрос, который всегда удивлял Злату. Подробностями она поделилась в интервью для "Першого".

В частности, оказалось, что многие не могли понять, зачем Злата Огневич туде ездит, если этого не покажут по телевизору. И каждый раз, после такого странного вопроса певица отвечала только одно.

"Минуточку, я туда езжу не ради гламура и камер. Я езжу туда, потому что нашим защитникам нужна поддержка, чтобы они понимали, что народ с ними. Тогда же мне сразу хотелось плюнуть в лицо тем людям, которые задавали мне этот глупый вопрос", - призналась артистка.

Злата Огневич также призналась, что жалеет о том, что так мягко отвечала на этот вопрос. Сейчас бы она не сдерживалась, ведь только благодаря защитникам Украины мы все еще живы.

"Я даже считаю, что должна быть государственная программа, чтобы украинские артисты постоянно ездили к защитникам и поддерживали бойцов. Чтобы они знали, что их ждут, их любят и уважают. Также, как в Америке, где принято что-то делать для военных - даже просто угощать их обедом", - добавила певица.

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

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