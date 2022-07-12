Як пише Politeka.net , 17-річна Діва Кассель після першого ж виходу у світ зацікавила дизайнерів і не раз отримувала запрошення до співпраці. Нещодавно Діва на 10-й, ювілейний показ Dolce & Gabbana Alta Moda, прийшла вже як модель.

Юна дівчина блищала у білій мереживній прозорій сукні-корсеті з унікальним мереживом із кристалами та перлами. Кучеряві локони без укладання виглядали ще привабливіше, а мінімум макіяжу лише прикрасили дівчину.

«Гарна як мама ❤️; Гарно ❤; Ласкаво просимо до Сіракузи; Красива квітка 🌹🌺; дивовижна принцеса, твої блискучі очі ти моя чудова; Вона така ж гарна та елегантна, як і її прекрасна мама; Неймовірно красиве вбрання; Я знаю, що ти знепритомніла відразу після дефіле, сподіваюся, тепер ти в порядку; надто ідеально, щоб бути правдою».

Ми писали, Моніка Беллуччі з Дівою Кассель схожі лише частково: у спадкоємиці більш круглі, миловидні риси обличчя. Однак дівчина відразу ж стала популярною після першого виходу у світ з мамою на червону доріжку.

І після цього отримала запрошення до співпраці одразу від двох модних будинків. При цьому Діва почала активно працювати моделлю і вже має портфоліо. А нещодавно донька Моніки Беллуччі взяла участь в оригінальній зйомці та ледь не засвітила зайве.

Також, юна дочка Беллуччі в сукні з корсетом довела, що нічим не гірше матері.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі в повітряній сукні показала, де замінила матір.

Також Politeka писала, що дочка Моніки Беллуччі в прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.