Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель после первого же выхода в свет заинтересовала дизайнеров и не раз получала приглашения к сотрудничеству. Недавно Дева на 10-й, юбилейный показ Dolce & Gabbana Alta Moda, пришла уже в качестве модели.
Юная девушка блистала в белом кружевном прозрачном платье-корсете с уникальным кружевом с кристаллами и жемчугом. Кудрявые локоны без укладки выглядели еще более привлекательно, а минимум макияжа только украсили девушку.
«Красивая как мама ❤️; Красиво ❤; Добро пожаловать в Сиракузы; Красивый цветок 🌹🌺; удивительная принцесса, твои блестящие глаза ты моя замечательная; Она такая же красивая и элегантная, как и ее прекрасная мама; Невероятно красивый наряд; Я знаю, что ты потеряла сознание сразу после дефиле, надеюсь, теперь ты в порядке; слишком идеально, чтобы быть правдой».
Мы писали, Моника Беллуччи с Девой Кассель похожи лишь отчасти: у наследницы более круглые, миловидные черты лица. Однако девушка сразу же стала популярна после первого выхода в свет с мамой на красную дорожку.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Погибшую чудом узнали по брендовому платью": под Киевом участник ток-шоу отобрал жизнь у любимой
Ракетный удар по общежитию: жертв уже 34, спасательная операция продолжается
Мать похоронила сына накануне Дня рождения: оборвалась жизнь Героя из Днепра
Экс-жена Узелкова Боржеская призналась, как изменились отношения детей с их отцом: "Они пришли без настроения..."
И после этого получила приглашения к сотрудничеству сразу от двух модных домов. При этом Дева начала активно работать моделью и уже имеет свое портфолио. А недавно дочь Моники Беллуччи приняла участие в оригинальной съемке и едва не засветила лишнее.
Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.
Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.
Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.