Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель после первого же выхода в свет заинтересовала дизайнеров и не раз получала приглашения к сотрудничеству. Недавно Дева на 10-й, юбилейный показ Dolce & Gabbana Alta Moda, пришла уже в качестве модели.

Юная девушка блистала в белом кружевном прозрачном платье-корсете с уникальным кружевом с кристаллами и жемчугом. Кудрявые локоны без укладки выглядели еще более привлекательно, а минимум макияжа только украсили девушку.

«Красивая как мама ❤️; Красиво ❤; Добро пожаловать в Сиракузы; Красивый цветок 🌹🌺; удивительная принцесса, твои блестящие глаза ты моя замечательная; Она такая же красивая и элегантная, как и ее прекрасная мама; Невероятно красивый наряд; Я знаю, что ты потеряла сознание сразу после дефиле, надеюсь, теперь ты в порядке; слишком идеально, чтобы быть правдой».

Мы писали, Моника Беллуччи с Девой Кассель похожи лишь отчасти: у наследницы более круглые, миловидные черты лица. Однако девушка сразу же стала популярна после первого выхода в свет с мамой на красную дорожку.

И после этого получила приглашения к сотрудничеству сразу от двух модных домов. При этом Дева начала активно работать моделью и уже имеет свое портфолио. А недавно дочь Моники Беллуччи приняла участие в оригинальной съемке и едва не засветила лишнее.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.