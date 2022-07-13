Як пише Politeka.net , блогерка поділилася у своєму Інстаграм новими кадрами. Через війну Квіткова з маленьким сином Левом виїхала за кордон. Вона об'їхала кілька країн, але напередодні повернулася до Києва.

У новому посту Даша вирішила показати один із щасливих спогадів із цієї поїздки. На фото було знято їх із Левом похід у «Діснейленд» у Парижі. Для прогулянки з сином казковим парком Квіткова одягла легку білу сукню з довгою спідницею і високим розрізом, а також розбавила ніжний образ кедами.

На знімках блогерка з посмішкою позувала поруч із сином у візку і приймала мрійливі пози, коли фотографувалася одна.

"Просто хочу залишити тут на згадку", - підписала кадри Квіткова.

Її передплатники відразу відгукнулися.

«Саме так виглядає недоглянута жінка? Так Ви відмінна », «Дуже красиві», «Красива фігура та посмішка, взагалі мила дуже», «Хорошенькі», «Образ вогонь», – пишуть люди.

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