Як пише Politeka.net , блогерка поділилася у своєму Інстаграм новими кадрами. Через війну Квіткова з маленьким сином Левом виїхала за кордон. Вона об'їхала кілька країн, але напередодні повернулася до Києва.
У новому посту Даша вирішила показати один із щасливих спогадів із цієї поїздки. На фото було знято їх із Левом похід у «Діснейленд» у Парижі. Для прогулянки з сином казковим парком Квіткова одягла легку білу сукню з довгою спідницею і високим розрізом, а також розбавила ніжний образ кедами.
На знімках блогерка з посмішкою позувала поруч із сином у візку і приймала мрійливі пози, коли фотографувалася одна.
"Просто хочу залишити тут на згадку", - підписала кадри Квіткова.
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