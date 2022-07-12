Как пишет Politeka.net, Потап - успешный отечественный продюсер, который женат на певице Насте Каменских. А до нее у Алексея была жена Ирина Горовая, с которой находился в браке 15 лет. Пара воспитывала двоих детей - Андрея и Наташу, которой Потап являлся отчимом. Алексей воспитывал Наташу с самого малого и остался в теплых отношениях с падчерицей и после развода. Дочь Горовой выросла настоящей красоткой и сейчас активно ведет блог в Инстаграм.
А в этот раз Наташа решила показать, какой подарок ей сделала мама. Падчерица Потапа была со съедобными бусами на шее.
"Подарок от мамы Ирины Горовой. Кто-то помнит такие вкусные украшения", - написала Наташа.
Стоит отметить, что Наташа, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с оккупантом. Горовая также волонтерит, собирая деньги на корм для животных.
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