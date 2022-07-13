Как пишет Politeka.net, блогерша поделилась в своем Инстаграм новыми кадрами. Из-за войны Квиткова с маленьким сыном Львом выехала за границу. Она объехала несколько стран, но накануне вернулась в Киев.
В новом посте Даша решила показать одно из счастливых воспоминаний из этой поездки. На фото был запечатлен их со Львом поход в «Диснейленд» в Париже. Для прогулки с сыном по сказочному парку Квиткова надела легкое белое платье с длинной юбкой и высоким разрезом, а также разбавила нежный образ кедами.
На снимках блогерша с улыбкой позировала рядом с сыном в коляске и принимала мечтательные позы, когда фотографировалась одна.
«Просто хочу оставить тут на память», - подписала кадры Квиткова.
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Ее подписчики тут же откликнулись.
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