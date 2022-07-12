Украинский ведущий Александр Педан прокомментировал отказ ведущей Маши Ефросининой и певицы Оли Поляковой переходить на украинский язык во время записи новых выпусков своего проекта.
Об этом Педан высказался в интервью, опубликованном на YouTube-канале ICTV.
Сам телеведущий, как известно, разговаривает и выступает на родном украинском языке, поэтому поведение коллег его немало озадачило.
"О коллегах или хорошо, или ничего, но я не до конца верю в этот тезис, потому что английский вы выучить можете, а украинский – нет? Здесь у меня что-то не сходится, – сказал он. – Вопрос в чем? Тяжело? Да, тяжело. А нам не тяжело отстраивать, воевать? Трансформация Украины в Украину наконец-то – она сложная, так не бывает, что легко".
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Он напомнил, что сам когда-то учил украинский, ведь попросту без знаний мог потерять работу.
Напомним, Оля Полякова в новом интервью для "Ранок з Україною" высказалась об этом языковом скандале. Артистка уверяет, что "за" украинизацию публичного пространства, но ютуб-канал для нее как кухня дома, там она якобы имеет право выбирать.
"Официально на телевидении я говорю только на украинском. Даю интервью на украинском, я сейчас пишу очень красивый альбом на украинском языке, потому что я понимаю, что это тоже влияние. Язык – очень важен, это правда. Но можно люди у себя на кухне будут разговаривать, как захотят? Наш проект с Машей – он на кухне с подружкой. У нас миллионы людей, которые на кухне с подружками, с родными говорят так, как они привыкли." – попросила Оля Полякова.
Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.
Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.
Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины