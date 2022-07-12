Як пише Politeka.net , співачка поділилася в Інстаграм кадрами свого нового виступу. Як розповіла Могилевська, 12 липня вона виступила у Дніпрі. Зірка провела ще один концерт у метро. Ця традиція з'явилася у Могилевської після початку повномасштабної війни, коли співачка почала спускатися у підземки та співати для людей, які ховалися там від обстрілів.

«Сьогодні я у метро. Місто Дніпро. І такий був чудовий концерт! 125 років дніпровському трамваю. Дніпро, я тебе кохаю, цілую!», - сказала на відео Могилевська.

Вона також показала кадри зі свого виступу у підземці. Артистка чуттєво виконувала як свої хіти, так і народні пісні.

«Тримаємося разом!», - підписала кадри співачка.

Її шанувальники відразу почали коментувати.

«Рідне Дніпро», «Я в Дніпрі, але я не знала, що ти тут. Я б прийшла», «Любимо вас Наташа! Ви чудова! Ви приголомшлива! Дякую вам велике!», «Неймовірна», «Наталя, ви молодчинка, завжди з народом», – пишуть люди.

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