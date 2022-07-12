Как пишет Politeka.net, певица поделилась в Инстаграм кадрами своего нового выступления. Как рассказала Могилевская, 12 июля она выступила в Днепре. Звезда провела еще один концерт в метро. Эта традиция появилась у Могилевской после начала полномасштабной войны, когда певица стала спускаться в подземки и петь для людей, которые прятались там от обстрелов.

«Сегодня я в метро. Город Днепр. И такой был прекрасный концерт! 125 лет днепровскому трамваю. Днепр, я тебя люблю, целую!», - произнесла на видео Могилевская.

Она также показала кадры со своего выступления в подземке. Артистка чувственно исполняла как свои хиты, так и украинские народные песни.

«Держимся вместе!», - подписала кадры певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать.

«Родной Днепр», «Я в Днепре, но я не знала, что ты тут. Я бы пришла», «Любим вас Наташа! Вы прекрасна! Вы потрясающая! Спасибо вам большое!», «Невероятная», «Наташа, вы молодчинка, всегда с народом», - пишут люди.

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