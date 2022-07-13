Даша Астаф'єва прикувала до себе погляди, вийшовши на сцену театру у спекотному образі.

Відома українська співачка та модель розповіла про досвід, який справив на неї незабутнє враження. Астаф'єва виконала одну з ролей у танцювальній виставі «Шафа», яку поставив Freedom-Ballet. У пості співачка розповіла про це докладніше.

«Мистецтво чекати на здійснення мрії - те, що зараз потрібно кожному освоїти. Їх не треба зраджувати. Не треба прискорювати, адже все набуває тільки зараз нових смислів. Не тікаючи в нікуди, не збираючись у пітьму, не відчуваючи дикість наляканих людей, я не змогла б зробити це. Грала багато ролей. Але ця як дитина, яку народжувала щоразу, коли була на глядацькому місці. Мрія я люблю тебе!», – написала Даша.

Вона поділилася своїми знімками зі спектаклю. Астаф'єва виступала на сцені в чорному боді з напівпрозорими вставками та в колготках у сіточку. Даша була оточена чоловіками, які піднімали її на руках, дозволяючи артистці продемонструвати свою гнучкість.

Снимки Даши произвели впечатление на Лесю Никитюк.

"Богиня", - коротко написала ведуча.

Шанувальники Астаф'євої також не пройшли повз.

"А як це витримати взагалі можна?", "На сцені ви прекрасні!", "Це було надихаюче розкішно", "Як завжди на висоті", - пишуть люди.

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа показала подарунок мами, вганяючи ностальгію.

Як повідомляла Politeka, Педан публічно обложив через мовний скандал Полякову та Єфросинину.

Також Politeka писала, що Андре Тан розповів українцям, наскільки сильно змінилося його життя.