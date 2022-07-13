Даша Астафьева приковала к себе взгляды, выйдя на сцену театра в жарком образе.

Известная украинская певица и модель рассказала об опыте, который произвел на нее неизгладимое впечатление. Астафьева исполнила одну из ролей в танцевальном спектакле «Шафа», который поставил Freedom-Ballet. В посте певица рассказала об этом подробнее.

«Искусство ждать осуществления мечты - то, что сейчас нужно каждому освоить. Их не нужно предавать. Не нужно ускорять, ведь все приобретает только сейчас новые смыслы. Не убегая в никуда, не собираясь во тьму, не чувствуя дикость напуганных людей, я бы не смогла сделать это. Играла много ролей. Но эта как ребенок, которого рожала каждый раз, когда была на зрительском месте. Мечта я люблю тебя!», - написала Даша.

Она поделилась своими снимками со спектакля. Астафьева выступала на сцене в черном боди с полупрозрачными вставками и в колготках в сеточку. Даша была окружена мужчинами, которые поднимали ее на руках, позволяя артистке продемонстрировать свою гибкость.

Снимки Даши произвели впечатление на Лесю Никитюк.

«Богиня», - коротко написала ведущая.

Поклонники Астафьевой также не прошли мимо.

«А как это выдержать вообще можно?», «На сцене вы прекрасны!», «Это было вдохновляюще роскошно», «Как всегда на высоте», - пишут люди.

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