Известная украинская певица и модель рассказала об опыте, который произвел на нее неизгладимое впечатление. Астафьева исполнила одну из ролей в танцевальном спектакле «Шафа», который поставил Freedom-Ballet. В посте певица рассказала об этом подробнее.
«Искусство ждать осуществления мечты - то, что сейчас нужно каждому освоить. Их не нужно предавать. Не нужно ускорять, ведь все приобретает только сейчас новые смыслы. Не убегая в никуда, не собираясь во тьму, не чувствуя дикость напуганных людей, я бы не смогла сделать это. Играла много ролей. Но эта как ребенок, которого рожала каждый раз, когда была на зрительском месте. Мечта я люблю тебя!», - написала Даша.
Она поделилась своими снимками со спектакля. Астафьева выступала на сцене в черном боди с полупрозрачными вставками и в колготках в сеточку. Даша была окружена мужчинами, которые поднимали ее на руках, позволяя артистке продемонстрировать свою гибкость.
Снимки Даши произвели впечатление на Лесю Никитюк.
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«Богиня», - коротко написала ведущая.
Поклонники Астафьевой также не прошли мимо.
«А как это выдержать вообще можно?», «На сцене вы прекрасны!», «Это было вдохновляюще роскошно», «Как всегда на высоте», - пишут люди.
Напомним, приемная дочь Потапа показала подарок мамы, вгоняя в ностальгию.
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