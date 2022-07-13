Як пише Politeka.net , популярна співачка після виступу в Тель-Авіві поділилася своїми думками про музику та людей. У новому посту на своїй сторінці в Інстаграм Настя зізналася, що коли вона співає для своїх шанувальників, її переповнює кохання.

«Вчора в Тель-Авіві вкотре переконалася, що музика, енергія добра і кольору справді здатні лікувати душу, заспокоювати та допомагати», - розповіла Каменських.

Співачка поділилася історією про те, як отримала у подарунок костюм від українського бренду у жовто-блакитних кольорах. На фото вона постала саме у ньому. За словами Насті, у цьому вбранні частка України буде з нею завжди, де б вона не була.

«Пишаюся, що українці настільки добрі, сильні та віддані, що за будь-яких умов роблять усе можливе, щоб допомагати та прискорювати перемогу… Ми ще стільки маємо зробити, стільки відновити та відбудувати. Але поки кожен із нас, як зараз, робить все можливе і навіть неможливе заради світлого та мирного майбутнього, поки я знаю, що в нас все вийде! Вчора завдяки всім, хто причетний до цього дня, я ще раз відчула це!», - заявила Каменських.

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