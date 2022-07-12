Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - успешный украинский певец. Не так давно знаменитость женился на молодой красотке Кате Репяховой. В прошлом году у пары появился первенец - сын, которого назвали Михаилом. После начала войны Катя отправилась с малышом в Израиль, где была некоторое время, но уже вернулась обратно в Украину.

Сейчас Михаилу годик и как можно понять, у малыша сейчас активно лезут зубы. Катя всерьез обеспокоилась этим фактом, показывая сына.

"У Мишусти очень напухшие четверки", - написала Репяхова.

После этого Катя показала лекарство, которое купила для малыша. Репяхова решила взять успокоительное для зубов, которые у ребенка лезут.

"Мишуся совсем расклеился", - написала Катя в новом сторис.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика устроила показ мод, попросив помощи у украинцев

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