Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая победила на проекте "Танці з зірками". Но очень популярной звезда стала после проекта "Холостячка", после которого на Ксению подписались сотни тысяч фанов. А в прошлом году Мишину даже позвали судить проект "Україна має талант". А на новых кадрах в Инстаграм, где в этот раз поделилась домашним образом.

"Друзья, привет. Сегодня я выйду к вам вот так, потому что у меня сегодня домашний день, домашние дела, всякие масочки для лица, и все никак не могу насладится быть дома. И немного позже раскрою тему, которую затронула вчера, о осуществления мечт. Всем желаю хорошего дня. Да, и кстати, кто спрашивал, есть ли у меня ботокс. Нет", - сказала Мишина.

"Хорошего дня и никакого ботокса у меня пока нет", - написала Ксения в сторис.

Напомним, "Холостячка" Мишина с красным лицом честно показала, как выглядит после тренировок

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина рассказала, что сделала, переступив порог своего дома

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