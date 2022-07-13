Как пишет Politeka.net, популярная певица после выступления в Тель-Авиве поделилась своими мыслями о музыке и людях. В новом посте на своей странице в Инстаграм Настя призналась, что когда она поет для своих поклонников, ее переполняет любовь.

«Вчера в Тель-Авиве в очередной раз убедилась, что музыка, энергия добра и цвета действительно способны лечить душу, успокаивать и помогать», - рассказала Каменских.

Певица поделилась историей о том, как получила в подарок костюм от украинского бренда в желто-голубых цветах. На фото она предстала именно в нем. По словам Насти, в этом наряде частица Украины будет с ней всегда, где бы она ни была.

«Горжусь, что украинцы настолько добры, сильны и преданы, что при любых условиях делают все возможное, чтобы помогать и ускорять победу… Мы еще столько должны сделать, столько восстановить и отстроить. Но пока каждый из нас, как сейчас, делает все возможное и даже невозможное ради светлого и мирного будущего, пока я знаю, что у нас все получится! Вчера благодаря всем причастным к этому дню — я еще раз почувствовала это!», - заявила Каменских.

Напомним, Могилевская пробрала до мурашек новыми кадрами из метро.

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