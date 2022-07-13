Світлана Лобода показала, як росіяни намагаються зачепити її після відкритої підтримки України.

Як пише Politeka.net , співачка показала у себе в Сторіз результат старань російських ЗМІ.

Незважаючи на те, що Лобода після 2014 року якийсь час жила та активно працювала в росії, після 24 лютого співачка відкрито та однозначно виступила проти війни та звірств російських окупантів. Нині вона допомагає Україні та хоче збирати гроші на відновлення свого рідного міста Ірпінь.

Росіяни, які до цього бурхливо фанатіли за артисткою, кардинально змінили свою думку. Окрім обурених коментарів у соціальних мережах, за справу взялися і російські ЗМІ. Як показала Лобода, цього разу вони вирішили пригадати їй чутки про роман із солістом культового німецького гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.

У Росії заявили, що співачка нібито уклала з ним контракт, щоб усі вірили у їхні стосунки та вважали його батьком другої доньки Світлани. За це Ліндеманн нібито отримував гроші без необхідності коментувати.

«Нові подробиці мого особистого життя! Перчинки не вистачає, панове! А можна додати сюди ще трохи мого улюбленого серіалу «Як уникнути покарання за вбивство»?», - із сарказмом прокоментувала кричущі заголовки російських ЗМІ Лобода.

Нагадаємо, Могилевська пробрала до мурашок новими кадрами з метро .

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика показала ліки, які знадобилися синові .