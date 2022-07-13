Как пишет Politeka.net, певица показала у себя в Сториз результат стараний российских СМИ.

Несмотря на то, что Лобода после 2014 года какое-то время жила и активно работала в россии, после 24 февраля певица открыто и однозначно выступила против войны и зверств российских оккупантов. Сейчас она помогает Украине и хочет собирать деньги на восстановление своего родного города Ирпень.

Россияне, которые до этого бурно фанатели по артистке, кардинально изменили свое мнение. Помимо возмущенных комментариев в социальных сетях, за дело взялись и российские СМИ. Как показала Лобода, на этот раз они решили припомнить ей слухи о романе с солистом культовой немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

В россии заявили, что певица якобы заключила с ним контракт, чтобы все верили в их отношения и считали его отцом второй дочери Светланы. За это Линдеманн якобы получал деньги без необходимости что-либо комментировать.

«Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда еще чуток моего любимого сериала «Как избежать наказания за убийство»?», - с сарказмом прокомментировала кричащие заголовки российских СМИ Лобода.

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