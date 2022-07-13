Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Христина, відноситься до того типу мам, які встигають все. Вона мандрує з коханим чоловіком, виховує трьох синів, бере участь у робочих проектах. І при цьому приділяє час своєму розвитку та підтримці форми. На своїй сторінці в Інстаграмі вона показала свої тренування.

Щодня вранці Христина Решетник займається спортом. Як і багато багатозадачних жінок, вона знайшла цей час ідеальним, щоб приділити його собі. На тренування цього разу вона одягла яскраву футболку, чорні легінси та кросівки.

Так, Христина Решетник показала присідання — це відмінна вправа, яка створює навантаження на велику групу м'язів, і її можна робити будь-де. Вона корисне як тим, хто тільки починає займатися спортом, і професійним спортсменам.

"Спорт, як медитація для мене. На перший погляд здається так легко, але сідниці та ноги просто горять. Спорт повинен бути в житті кожного - або зал, або біг, або прогулянки. Але має бути", - написала дружина Решетника у підписі до кадрів.

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