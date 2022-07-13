Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина, относится к тому типу мам, которые успевают все. Она путешествует с любимым мужем, воспитывает троих сыновей, участвует в рабочих проектах. И при этом уделяет время своему развитию и поддержанию формы. На своей странице в Инстаграм она показала свои тренировки.

Ежедневно по утрам Кристина Решетник занимается спортом. Как и многие многозадачные женщины, она нашла это время идеальным, чтобы уделить его себе. На тренировку в этот раз она надела яркую футболку, черные легинсы и кроссовки.

Так, Кристина Решетник показала приседания — это отличное упражнение, которое создает нагрузку на большую группу мышц, и его можно делать где угодно. Оно полезно как тем, кто только начинает заниматься спортом, так и профессиональным спортсменам.

"Спорт, как медитация для меня. На первый взгляд кажется так легко, но ягодицы и ноги просто горят. Спорт должен быть в жизни каждого - или зал, или бег, или прогулки. Но должен быть", - написала жена Решетника в подписи к кадрам.

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