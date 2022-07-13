Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина, относится к тому типу мам, которые успевают все. Она путешествует с любимым мужем, воспитывает троих сыновей, участвует в рабочих проектах. И при этом уделяет время своему развитию и поддержанию формы. На своей странице в Инстаграм она показала свои тренировки.
Ежедневно по утрам Кристина Решетник занимается спортом. Как и многие многозадачные женщины, она нашла это время идеальным, чтобы уделить его себе. На тренировку в этот раз она надела яркую футболку, черные легинсы и кроссовки.
Так, Кристина Решетник показала приседания — это отличное упражнение, которое создает нагрузку на большую группу мышц, и его можно делать где угодно. Оно полезно как тем, кто только начинает заниматься спортом, так и профессиональным спортсменам.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Оккупанты массово пьянствуют и провалили очередное "мощное" наступление: последние данные с передовой
Путину мало захватить всю Украину: в МИД Латвии назвали главную цель президента диктатора
Ушел из жизни народный артист Украины: "Сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей"
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
"Спорт, как медитация для меня. На первый взгляд кажется так легко, но ягодицы и ноги просто горят. Спорт должен быть в жизни каждого - или зал, или бег, или прогулки. Но должен быть", - написала жена Решетника в подписи к кадрам.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник нашел способ подбодрить украинцев.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника разоткровенничалась о сложных взаимоотношениях сыновей.
Также Politeka писала, жена Решетника похвасталась достижением младшего сына, которому нет и двух лет.