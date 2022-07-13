Як повідомляє Politeka.net , ведучий шоу «Холостяк», «Холостячка» та інших українських проектів записав новий відеозвернення, яким вирішив підбадьорити своїх співвітчизників.

«Знаю, що мотивації багато не буває, тож хочу підтримати вас. Вірте у перемогу України! Не здавайтесь, не опускайте руки! Любіть те, чим займаєтесь. Любіть себе, своє життя, де б ви не були. Любіть тих людей, які вас оточують. Завжди залишайтесь оптимістами», - звернувся до українців Решетник.

Він також порадив людям займатися тією справою, яку їм дається найкраще.

«Ми незламні, ми непереможні, бо ми – українці!», - завершив свою промову ведучий.

Він також зазначив, що зараз людям важливо об'єднуватись та бути єдиними.

Шанувальники Решетника підтримали його слова.

«Дякую !!! Херсонщина чекає на звільнення!», «Дякую!!! Красень! Щастя Вашій родині!», «Я вас дуже люблю. Слава Україні. Польща із вами. Ми хочемо додому», «Крутий», - пишуть люди у коментарях під відео ведучого.

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