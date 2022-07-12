Як пише Politeka.net , Григорій Решетник – відомий український телеведучий. Зірка одружена з красунею Кристиною, яка йому народила трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. Христина, як і чоловік, активно веде блог в Інстаграм та ділиться там багатьом цікавим.

А цього разу дружина Решетника розповіла про синів, які не дуже дружать між собою.

"Вони переживають зараз не з найкращих періодів своїх стосунків. Постійні бійки та сварки – зараз для нас це норма. Нажаль. Але знаю, що це проходять усі, у кого є брати/сестри.

Рухаюча сила всіх конфліктів зараз переважно Дімуля. Він у нас – буревій. Його ковбасить так, особливо вечорами. Що якщо вчасно не забрати від братів на ролики, то він точно їм щось приробить), - написала Христина.

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