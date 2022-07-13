Златі потрібно постійно піднімати себе, щоб рухатися далі.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич активно веде свою сторінку в Інстаграм, де ділитися з користувачами мережі багатьма секретами та дає поради. Цього разу вона розповіла, як не опустити руки навіть у найтемніший час життя.

"Знову ці емоційні гірки, які посилює не супер погода за вікном. Мені постійно треба себе піднімати, щоб рухатися далі. І, якби не мої плани та впертість, я б давно здалася", - зізналася Злата Огневич .

Тому, вона вважає, що не упускати руки і рухатися далі, допомагає якесь заняття.

"Головне - діяти. Багато. Мало. Не важливо. Але діяти. І тоді у вас є шанс, не збожеволіти остаточно у всіх цих подіях. І навіть можна знайти щось позитивне у всьому цьому", - резюмувала Злата Огневич.

Для запису відео артистка одяглася в повсяденний лук. Вона обрала білу сорочку, яка давно вже не виходить із моди. Свій образ співачка доповнила великими золотистими сережками та тонким ланцюжком.

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