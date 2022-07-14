Співачка, модель та волонтерка Даша Астаф'єва разом з телеведучим Юрієм Горбуновим відвідали українських захисників. Компанію їм склали також співачка Світлана Тарабарова, зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян та учасники "Вар'яти-шоу".
На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила фотозвіт з поїздки.
"Знов відвідали наших пташок та соколиків, хоробрих та відчайдушних захистників🤞🏼❤️Хотіли разом відчути атмосферу перемоги, та нагадати кожному, що свiт навколо не повинен звикати до війни. Дякую Юрію Горбунову за запрошення!", — написала Астаф'єва.
На публікацію відреагувало чимало українських знаменитостей, серед яких Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк, дружина дмитра Монатіка Ірина.
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Шанувальники в коментарях також захоплюються активною соціальною позицією Даші Астаф'євої: "Ви дуже гарна в усіх своїх діях", "Молодці!".
Напередодні Горбунов також відзвітував про спільну поїздку з Дашею: "Чергова поїздка до наших Захисників і Захисниць з концертом!!Скільки мужності,відваги і патріотизму у цих людей! Дякуємо за теплу зустріч і емоції! Дякуємо за простоту і щирість!! Слава вам! Слава Україні".
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