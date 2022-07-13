Цього разу на своїй сторінці в Instagram Юрій розмістив показове відео, на якому сім'я росіян тішилася відпочинком на пляжі в Майамі, коли в небі над ними пролетів літак із розтяжкою: "Путін Х...". Радість "патріотів" рф кудись швидко зникла.

"Маямі, пляж, руzкіє, і невеличка несподіванка!", — влучно підписав кадри Горбунов.

Українці в коментарях сміються та дивуються, що ж любителі рф забули в США:

"По харі видно,що вони підтримують х.ла,чому ж відпочивають у Америці яку вони так ненавидять,тварі";

"Приємна несподіванка😄";

"Відео зробило мій день😂";

"Щоб їм по всьому світу несподіванку. Щоб не зізнавались хто і звідки. Ізгої";

"Мені цікаво, що вони роблять в тому Маямі, Америка зло😂😂😂 хай ідуть в Сочі";

"Аби ніхто не забував✊";

"Бідні рyzzкіє , це ж як погано стало в рашці, що вони поїхали в загнивающу Америку";

"Треба так пролетіти над росією".