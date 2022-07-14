Певица, модель и волонтер Даша Астафьева вместе с телеведущим Юрием Горбуновым посетили украинских защитников. Компанию им составили также певица Светлана Тарабарова, звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян и участники "Вар'яти-шоу".

На своей странице в Instagram звезда разместила фотоотчет из поездки.

"Снова посетили наших птичек и соколиков, храбрых и отчаянных защитников 🤞🏼❤️ Хотели вместе почувствовать атмосферу победы и напомнить каждому, что мир вокруг не должен привыкать к войне. Спасибо Юрию Горбунову за приглашение!", - написала Астафьева.

На публикацию отреагировало немало украинских знаменитостей, среди которых Надя Дорофеева, Леся Никитюк, жена Дмитрия Монатика Ирина.

Поклонники в комментариях также восхищаются активной социальной позицией Даши Астафьевой: "Вы очень хороши во всех своих действиях", "Молодцы!".

Накануне Горбунов также отчитался о совместной поездке с Дашей: "Очередная поездка к нашим Защитникам и Защитницам с концертом!!Сколько мужества, отваги и патриотизма у этих людей! Спасибо за теплую встречу и эмоции! Спасибо за простоту и искренность!! Слава вам! Слава Украине".

Напомним, Катя Осадчая встревожила украинцев новым откровением.

Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов насмешил украинцев кадрами о россиянах в Майами.

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