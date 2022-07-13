На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася тривожними думками та розмістила відеопояснення від влади Нью-Йорка, як діяти в разі ядерного удару.
"Коли в лютому мені надсилали пам’ятки, як діяти на випадок війни, що збирати, куди бігти і чим запасатися (була навіть методичка для дітей) я все читала, більше з цікавості, але, звичайно, нічого не збирала, не запасалась і все це вважала панікою", — розповідає Осадча.
Як зізнається телеведуча, вона запам'ятала лише одну цікаву деталь.
"Тільки запам’ятала, що людям, які багато проводять часу в подорожах зібратися буде легше, я вирішила, що я саме з таких людей і заспокоїлась. Трохи воно не так виявилося, але це вже деталі. Коли комусь коли небуть потрібно буде план дій по підготовці до війни, ми всі напишемо ідеальний план виходячи з власного сумного досвіду", — пояснює Катя.
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"Зараз я так само вважаю панікою ймовірність ядерного удару, але відео, що зробив департамент надзвичайних ситуацій НЙ подивилась і запам’ятала, тепер ми на 100% ні в чому не впевнені, на жаль …", — наголосила Осадча.
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