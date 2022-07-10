Як пише Politeka.net , Оля Полякова - успішна українська співачка, а Маша Єфросиніна - телеведуча, яка разом із колегою та подругою часто влаштовує спеціальні зйомки для шоу "Дорослі дівчатка". Більше того, зірки почали більше спілкуватися після того, як обидві виїхали з дітьми за кордон.

Зараз Полякова повернулася додому через чотири місяці і одразу побачилася з колегами та подругами - Дашею Астаф'євою та Сонею Плакідюк. Зірки поспішили провести дружню вечірку для своїх.

Маша Єфросиніна також показала, як тепер виглядає її "вечірка":

"Суботня вечірка з подружками" - пише Марія під скріншотом з їхнього відеозв'язку. Зазначимо, Марія продовжує підтримувати фонд допомоги українців та розповідати про те, як змінилося її життя.

Раніше ми писали, відмова Полякової та Єфросініної говорити українською мовою розлютила шанувальників, які чекали на випуск.

"Ви звикли до нас, які не підбирають слова, фантанують, у нас своя хімія. Це стосується того, чому нам легше писати випуски "Дорослих дівчаток" не російською мовою. Тому що ми до цього, так, дійсно, весь час говорили російською - і вдома, і між собою. Ми хочемо говорити українською, ми вчимо мову, ми все для цього робимо. Але щоб у приватній розмові, як із подругою на кухні, так українською, на жаль, не вийде", - повідомили зірки.

Нагадаємо, Єфросиніна за кордоном зворушила одкровенням .

А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна показала, чому ненавидять росіян у Європі.

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