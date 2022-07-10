Як пише Politeka.net , Оля Полякова - успішна українська співачка, а Маша Єфросиніна - телеведуча, яка разом із колегою та подругою часто влаштовує спеціальні зйомки для шоу "Дорослі дівчатка". Більше того, зірки почали більше спілкуватися після того, як обидві виїхали з дітьми за кордон.
Зараз Полякова повернулася додому через чотири місяці і одразу побачилася з колегами та подругами - Дашею Астаф'євою та Сонею Плакідюк. Зірки поспішили провести дружню вечірку для своїх.
Маша Єфросиніна також показала, як тепер виглядає її "вечірка":
"Суботня вечірка з подружками" - пише Марія під скріншотом з їхнього відеозв'язку. Зазначимо, Марія продовжує підтримувати фонд допомоги українців та розповідати про те, як змінилося її життя.
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Раніше ми писали, відмова Полякової та Єфросініної говорити українською мовою розлютила шанувальників, які чекали на випуск.
"Ви звикли до нас, які не підбирають слова, фантанують, у нас своя хімія. Це стосується того, чому нам легше писати випуски "Дорослих дівчаток" не російською мовою. Тому що ми до цього, так, дійсно, весь час говорили російською - і вдома, і між собою. Ми хочемо говорити українською, ми вчимо мову, ми все для цього робимо. Але щоб у приватній розмові, як із подругою на кухні, так українською, на жаль, не вийде", - повідомили зірки.
Нагадаємо, Єфросиніна за кордоном зворушила одкровенням .
А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна показала, чому ненавидять росіян у Європі.
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