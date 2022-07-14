Користувачі мережі підтримали Юрія Горбунова та висловили своє обурення через слова пропагандистки.

Як повідомляє Politeka.net, головна пропагандистка "ДНР" Майя Пирогова порівняла Маріуполь із покійником, який буквально стерли з лиця Землі окупанти. На одіозне вкидання путіністки різко відреагував український ведучий Юрій Горбунов на своїй сторінці в Інстаграм.

"Маріуполь очистився. Таке відчуття, що ось цими всіма красивостями - мішурою, парками - його осквернили. А тепер він очистився", - сказала Пирогова в ефірі місцевого телеканалу.

Юрія Горбунова не на жарт розлютила одіозна промова пропагандистки. Ведучий запропонував їй самій "очиститись", а також повторити звірства росіян у будь-якому російському місті.

"Ось би тебе так очистити, та ще й парочку російських міст!! Що вони вживають?", - написав Юрій Горбунов.

Користувачі мережі підтримали Юрія Горбунова і висловили своє обурення через слова пропагандистки: "Просто це неможливо слухати! Просто духовно хворі люди", "Нехай у себе там очищають міста, туалети на вулиці, відсутні дороги, відсутні парки, краса", "Бажаю" щоб вся росія так очистилася", "Господи вибач... це ж якою хворою треба бути, щоб додуматися таке сказати".

Нагадаємо, що Горбунов здивував несподіваним одкровенням.

Як повідомляла Politeka, Горбунов вразив українців кадрами з лікарні.

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