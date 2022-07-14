Як повідомляє Politeka.net, головна пропагандистка "ДНР" Майя Пирогова порівняла Маріуполь із покійником, який буквально стерли з лиця Землі окупанти. На одіозне вкидання путіністки різко відреагував український ведучий Юрій Горбунов на своїй сторінці в Інстаграм.
"Маріуполь очистився. Таке відчуття, що ось цими всіма красивостями - мішурою, парками - його осквернили. А тепер він очистився", - сказала Пирогова в ефірі місцевого телеканалу.
Юрія Горбунова не на жарт розлютила одіозна промова пропагандистки. Ведучий запропонував їй самій "очиститись", а також повторити звірства росіян у будь-якому російському місті.
"Ось би тебе так очистити, та ще й парочку російських міст!! Що вони вживають?", - написав Юрій Горбунов.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
З-під завалів продовжують діставати тіла: нові дані про жертв та кадри трагедії у Часовому Яру
"Знову закурили на складах гуманітарки": небо у Луганську стало червоним, гримлять вибухи
Дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала палкі танці і хизнулася схудлою фігурою: "Треба вміти!"
Пішов із життя народний артист України: "Зіграв понад 90 яскравих, незабутніх ролей"
Користувачі мережі підтримали Юрія Горбунова і висловили своє обурення через слова пропагандистки: "Просто це неможливо слухати! Просто духовно хворі люди", "Нехай у себе там очищають міста, туалети на вулиці, відсутні дороги, відсутні парки, краса", "Бажаю" щоб вся росія так очистилася", "Господи вибач... це ж якою хворою треба бути, щоб додуматися таке сказати".
Нагадаємо, що Горбунов здивував несподіваним одкровенням.
Як повідомляла Politeka, Горбунов вразив українців кадрами з лікарні.
Також Politeka писала, що Горбунов від душі висміяв слова пропагандистів про українське походження Байдена.