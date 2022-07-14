Как сообщает Politeka.net, главная пропагандистка "ДНР" Майя Пирогова сравнила Мариуполь с покойником, который буквально стерли с лица Земли оккупанты. На одиозный вброс путинистки резко отреагировал украинский ведущий Юрий Горбунов на своей странице в Инстаграм.

"Мариуполь очистился. Такое ощущение, что вот этими всеми красивостями - мишурой, парками - его осквернили. А теперь он очистился", - сказала Пирогова в эфире местного телеканала.

Юрия Горбунова не на шутку разозлила одиозная речь пропагандистки. Ведущий предложил ей самой "очиститься", а также повторить зверства россиян в любом российском городе.

"Вот бы тебя так очистить, да еще парочку русских городов!! Что они употребляют?", - написал Юрий Горбунов.

Пользователи сети поддержали Юрия Горбунова и высказали свое негодование из-за слов пропагандистки: "Просто это невозможно слушать! Просто духовно больные люди", "Пусть у себя там очищают города, туалеты на улице, отсутствуют дороги, отсутствуют парки, красота", "Желаю, чтобы вся россия так очистилась", "Господи прости... это же какой больной надо быть, чтобы додуматься такое сказать".

Напомним, что Горбунов удивил неожиданным откровением.

Как сообщала Politeka, Горбунов поразил украинцев кадрами из больницы.

Также Politeka писала, что Горбунов от души высмеял слова пропагандистов об украинских корнях Байдена.



