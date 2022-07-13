Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк взяла невелику відпустку і вирушила за кордон. Зокрема дівчина поїхала зі своїми улюбленими подругами до Словаччини. Декількома кадрами вона вже встигла поділитися на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз .

Христина Горняк зробила знімок у ліфті навпроти великого дзеркала. Поруч із нею стояли її подруги, які склали Христині компанію у тижневій відпустці.

Для прогулянки Братиславою в Словаччині вона обрала зручне повсякденне вбрання: сірі джинси, жовтий подовжений жакет і коричнева сорочка з великими гудзиками. Її волосся було розпущене, а на обличчі ледь помітний макіяж.

На другому кадрі Христина Горняк показала центр міста з безліччю нових висоток. Дощова погода не дозволила довго насолоджуватися прогулянкою, тому дівчата вирушили до місцевого кафе.

"У Братиславі я вперше. Поки що нічого не розумію, потім поділюся враженнями. Повечеряли і пішли спати, обіцяю розповісти все завтра", - повідомила дружина Володимира Остапчука .

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