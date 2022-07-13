Знаменита українська танцівниця Олена Шоптенко розповіла про те, як освоїлася у чужій країні, куди потрапила через війну.

Як пише Politeka.net , зірка «Танців зі зірками» та відомий хореограф поділилася своєю історією в Інстаграм.

«Коли я опинилася з дитиною в Австрії, я не мав жодних професійних зв'язків тут. Я відчувала розпач, перебуваючи в чужій країні з повним нерозумінням, що робити далі. І саме через нестримне бажання допомагати Україні під час війни, у мене з'явилася ідея створити танцювальний флешмоб на підтримку батьківщини. Далі була довга дорога до мети, яка об'єднала неймовірних українців!», - поділилася Шоптенко.

Вона розповіла про те, що знайшла своїх колег у Відні, які допомогли їй зв'язатися з місцевим телебаченням та познайомитися з іншими людьми, які готові співпрацювати. В результаті танцівниця знайшла велику команду для проведення флешмобу на підтримку України.

«Кожен із цих людей погодився допомогти без вагань заради однієї великої справи! Я щиро вдячна кожному за підтримку та маю честь бути в одній команді з такими професіоналами! Окреме моє захоплення українцями, які збиралися на репетиції, щоб виконати на майдані Відня цей переможний танець!», - написала Шоптенко.

Вона поділилася знімками яскравого танцю, який станцювали українці у Відні.

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