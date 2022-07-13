Знаменитая украинская танцовщица Алена Шоптенко рассказала о том, как освоилась в чужой стране, куда попала из-за войны.

Как пишет Politeka.net, звезда «Танців з зірками» и известный хореограф поделилась своей историей в Инстаграм.

«Когда я очутилась с ребенком в Австрии, у меня не было никаких профессиональных связей здесь. Я чувствовала отчаяние, находясь в чужой стране с полным непониманием, что делать дальше. И именно из-за безудержного желания помогать Украине во время войны, у меня появилась идея создать танцевальный флешмоб в поддержку родины. Дальше был долгий путь к цели, объединившей невероятных украинцев!», - поделилась Шоптенко.

Она рассказала о том, что нашла своих коллег в Вене, которые помогли ей связаться с местным телевидением и познакомиться с другими людьми, готовыми сотрудничать. В результате танцовщица нашла большую команду для проведения флешмоба в поддержку Украины.

«Каждый из этих людей согласился помочь без колебаний ради одного великого дела! Я искренне благодарна каждому за поддержку и имею честь быть в одной команде с такими профессионалами! Отдельное мое восхищение украинцами, которые собирались на репетиции, чтобы исполнить на площади Вены этот победный танец!», - написала Шоптенко.

Она поделилась снимками яркого танца, который в результате станцевали украинцы в Вене.

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