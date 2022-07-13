Настя Каменських вразила розкішним виглядом та розповіла про допомогу українцям.

Як пише Politeka.net , популярна співачка поділилася у своєму Інстаграм постом, у якому розповіла про новий благодійний захід, у якому вона візьме участь.

Так, Настя готується виступити 14 липня на World Unite for Ukraine — глобальній події, яка має допомогти Україні подолати гуманітарну кризу.

«Кожен українець зараз прагне миру, і я вірю, що кожна нація заслуговує на мир і свободу», - написала Каменських.

Вона додала, що зібрані кошти підуть на харчування, житло, медичне обладнання, одяг та багато іншого для українців, які змушені залишити свій будинок через розв'язану Росію війну.

Свою посаду Настя супроводжувала ефектним чорно-білим фото, на якому її було знято під час одного з попередніх виступів. Співачка виступала у розкішній сукні з відкритими плечима та глибоким декольте.

Шанувальники зірки не могли пройти повз її пост.

«Наша гордість Настя Каменських. Боже, збережи Україну! Я так мріяла у мирний час сходити на концерт до Насті, Вогонь, Люблю, - пишуть люди.