Настя Каменских впечатлила роскошным видом и рассказала о помощи украинцам.

Как пишет Politeka.net, популярная певица поделилась в своем Инстаграм постом, в котором рассказала о новом благотворительном мероприятии, в котором она примет участие.

Так, Настя готовится выступить 14 июля на World Unite for Ukraine — глобальном событии, которое должно помочь Украине преодолеть гуманитарный кризис.

«Каждый украинец сейчас стремится к миру, и я верю, что каждая нация заслуживает мира и свободы», - написала Каменских.

Она добавила, что собранные средства пойдут на питание, жилье, медицинское оборудование, одежду и многое другое для украинцев, вынужденных покинуть свой дом из-за развязанной россией войны.

Свой пост Настя сопроводила эффектным черно-белым фото, на котором она была запечатлена во время одного из предыдущих выступлений. Певица выступала в роскошном платье с открытыми плечами и глубоким декольте.

Поклонники звезды не могли пройти мимо ее поста.

«Наша гордость Настя Каменских. Боже, сохрани Украину! Я так мечтала в мирное время сходить на концерт к Насте», «Огонь», «Люблю», - пишут люди.