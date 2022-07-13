Как пишет Politeka.net, популярная певица поделилась в своем Инстаграм постом, в котором рассказала о новом благотворительном мероприятии, в котором она примет участие.
Так, Настя готовится выступить 14 июля на World Unite for Ukraine — глобальном событии, которое должно помочь Украине преодолеть гуманитарный кризис.
«Каждый украинец сейчас стремится к миру, и я верю, что каждая нация заслуживает мира и свободы», - написала Каменских.
Она добавила, что собранные средства пойдут на питание, жилье, медицинское оборудование, одежду и многое другое для украинцев, вынужденных покинуть свой дом из-за развязанной россией войны.
Свой пост Настя сопроводила эффектным черно-белым фото, на котором она была запечатлена во время одного из предыдущих выступлений. Певица выступала в роскошном платье с открытыми плечами и глубоким декольте.
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Поклонники звезды не могли пройти мимо ее поста.
«Наша гордость Настя Каменских. Боже, сохрани Украину! Я так мечтала в мирное время сходить на концерт к Насте», «Огонь», «Люблю», - пишут люди.
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