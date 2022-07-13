Як пише Politeka.net , співачка поділилася новими кадрами у своєму Інстаграм. Так, Камінська вирішила покрасуватися перед камерою разом із українським брендом.

На ній була облягаюча чорна сукня зі спідницею трохи нижче коліна та елегантною білою вставкою на грудях. Завдяки поєднанню чорного з білим, а також довгим рукавам вбрання виглядало одночасно урочисто, але з ноткою суворої елегантності.

«Улюблений бренд відновив роботу!», - підписала знімок Камінська.

Втім, її захоплення брендовим одягом змогли розділити не всі українці. Так, у коментарях співачці нагадали, що зараз багатьом не до цього.

«Кому що… нам зараз не до брендів… Замахали, якщо чесно. Сидіть уже там, де ви є, мовчки», - написала одна із передплаток співачки.

Проте, Камінську обурений коментар анітрохи не збентежив: уже наступного посту співачка задумалася про поїздку на Мальту.

«Захотілося дуже на Мальту) дай мені, Вася, свою карту», ​​- написала зірка у підписі до свого фото, зробленого в аеропорту.

Зараз Камінська знаходиться в Роттердамі.

Нагадаємо, дружина Остапчука в яскравому вбранні влаштувала відпочинок далеко від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Ексів" Педан зізнався, як по-новому став сприймати Київ.

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