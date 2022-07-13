Ведущий шоу «Эксы» Александр Педан после возвращения в Киев рассказал, что для него значит дом.

Как пишет Politeka.net, известный украинский шоумен и ведущий поделился в Инстаграм эмоциональным постом.

«Вернулся в Киев – место силы, энергии и бесконечного вдохновения. Киев это дома, как поют в новой классной современной украинской песне. Я наконец-то вернулся в столицу. В этот раз, надеюсь, надолго. Сейчас в городе радует все: улочки, парки, где я гулял с семьей, и даже туристические места, которые до этого пытался обходить, но теперь не могу нагуляться. Такое все родное, свое», - рассказал Педан.

Он поделился серией новых снимков, которые сделал в родной столице. По словам ведущего, теперь Киев для него воспринимается по-новому.

«Теперь совершенно иначе воспринимаешь столицу, как мужественную крепость, находившуюся в ужасной опасности и, к счастью, выстоявшую. Гуляю по улочкам и уже мечтаю, представляю, как будем праздновать нашу победу. Но впереди длинный и нелегкий путь. Держимся», - подбодрил украинцев Педан.

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