Как пишет Politeka.net, певица поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Так, Каминская решила покрасоваться перед камерой в наряде от украинского бренда.
На ней было облегающее черное платье с юбкой чуть ниже колена и элегантной белой вставкой на груди. Благодаря сочетанию черного с белым, а также длинным рукавам наряд выглядел одновременно торжественно, но с ноткой строгой элегантности.
«Любимый бренд возобновил работу!», - подписала снимок Каминская.
Впрочем, ее восторг от брендовой одежды смогли разделить не все украинцы. Так, в комментариях певице напомнили о том, что сейчас многим не до этого.
«Кому что…нам сейчас не до брендов…Замахали, если честно. Сидите уже там, где вы есть, молча», - написала одна из подписчиц певицы.
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Однако, Каминскую возмущенный комментарий ничуть не смутил: уже в следующем посте певица задумалась о поездке на Мальту.
«Захотелось очень на Мальту ) дай мне, Вася , свою карту©️», - написала звезда в подписи к своему фото, сделанному в аэропорту.
Стоит отметить, что сейчас Каминская находится в Роттердаме.
Напомним, жена Остапчука в ярком наряде устроила отдых вдали от мужа.
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