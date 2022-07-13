Как пишет Politeka.net, певица поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Так, Каминская решила покрасоваться перед камерой в наряде от украинского бренда.

На ней было облегающее черное платье с юбкой чуть ниже колена и элегантной белой вставкой на груди. Благодаря сочетанию черного с белым, а также длинным рукавам наряд выглядел одновременно торжественно, но с ноткой строгой элегантности.

«Любимый бренд возобновил работу!», - подписала снимок Каминская.

Впрочем, ее восторг от брендовой одежды смогли разделить не все украинцы. Так, в комментариях певице напомнили о том, что сейчас многим не до этого.

«Кому что…нам сейчас не до брендов…Замахали, если честно. Сидите уже там, где вы есть, молча», - написала одна из подписчиц певицы.

Однако, Каминскую возмущенный комментарий ничуть не смутил: уже в следующем посте певица задумалась о поездке на Мальту.

«Захотелось очень на Мальту ) дай мне, Вася , свою карту©️», - написала звезда в подписи к своему фото, сделанному в аэропорту.

Стоит отметить, что сейчас Каминская находится в Роттердаме.

Напомним, жена Остапчука в ярком наряде устроила отдых вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, ведущий "Эксов" Педан признался, как по-новому стал воспринимать Киев.

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