Дар'я Квіткова та Микита Добринін, які зійшлися після шоу «Холостяк», показали зворушливі моменти з першого дня народження їхнього сина.

Як пише Politeka.net , новими знімками поділилася у своєму Інстаграм блогерша Квіткова. 13 липня їх із Добриніним синові Леву виповнився рік. З цієї нагоди сім'я влаштувала дитині милий сімейний свято.

На знімках хлопчик сидів перед великим кексом, оздобленим цифрою «1». Його обличчя було перемазане кремом, ніби Лев уже встиг спробувати частування.

На іншій серії фото вся родина позувала у вишиванках на фоні кульок із написом: «З днем ​​народження, Лев». Батьки малюка виглядали дуже щасливими.

«Рік! Вже цілий рік нашому найкращому хлопчику. Це був найважливіший рік у нашому житті», - написала у підписі до знімків Квіткова.

Шанувальники пари відразу почали вітати іменинника та його батьків.

«Такий гарненький, вітаю, Даша, передавайте привіт пупсику. Солодкий хлопчик такий», «Вітаю карапуза», «Який солоденький хлопчик. Дивишся і собі хочеться», «Яка маленька булочка, з днем ​​народження, Левко! Зростати на радість батькам», - пишуть люди.

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