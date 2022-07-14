Дарья Квиткова и Никита Добрынин, которые сошлись после шоу «Холостяк», показали трогательные моменты с первого дня рождения их сына.

Как пишет Politeka.net, новыми снимками поделилась в своем Инстаграм блогерша Квиткова. 13 июля их с Добрыниным сыну Льву исполнился год. По этому случаю семья устроила малышу милый семейный праздник.

На снимках мальчик сидел перед большим кексом, украшенным цифрой «1». Его лицо было перемазано кремом, будто Лев уже успел попробовать угощение.

На другой серии фото вся семья позировала в вышиванках на фоне шариков с надписью: «С днем рождения, Лев». Родители малыша выглядели очень счастливыми.

«Год! Уже целый год нашему лучшему мальчику. Это был самый важный год в нашей жизни», - написала в подписи к снимкам Квиткова.

Поклонники пары тут же принялись поздравлять именинника и его родителей.

«Такой хорошенький, поздравляю», «Даша, передавайте привет пупсику. Сладкий мальчик такой», «Поздравляю карапуза», «Какой сладенький мальчик. Смотришь и себе хочется», «Какая маленькая булочка, с днем рождения, Левушка! Расти на радость родителям», - пишут люди.

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