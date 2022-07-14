Дружина відомого українського ведучого Христина Решетник розповіла, як часто зараз бачиться з чоловіком, та пояснила, у чому їй пощастило.

Як пише Politeka.net , дружина ведучого шоу «Холостяк» та «Холостячка» Григорія Решетника поділилася в Інстаграм відвертим постом.

Христина опублікувала фото, на якому щасливо посміхається, поки чоловік зворушливо цілує її у скроню. Решетник зізналася, що їй дуже пощастило, з огляду на те, що багато українок зараз опинилися далеко від своїх коханих.

«Знаю, що так обійняти свого коханого зараз мріють українки з усього світу. Гриша зараз постійно їздить між Києвом та Івано-Франківськом. Ми можемо не бачитися кілька тижнів. Але, порівнюючи з тим, що відчуває половина всього населення України, це дрібниці», - написала Христина.

Вона розповіла, що більшість її подруг зараз виїхали за кордон, у той час, як їхні кохані залишилися в Україні.

«Коли спілкуюся з ними, не можемо стримати сліз, бо це так гірко, коли діти не бачать своїх тат і щодня поглядом шукають їх у натовпі, коли жінка чекає на дзвінок коханого, або вона дзвонить по телефону, а він не бере трубку. Це дуже складно! І я щиро захоплююся цими сім'ями, дружинами та чоловіками!», - написала Решетник.

Вона зізналася, що сама не змогла б так жити, тому й відмовилася від ідеї виїхати з України на час війни.

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