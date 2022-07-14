Как пишет Politeka.net, жена ведущего шоу «Холостяк» и «Холостячка» Григория Решетника поделилась в Инстаграм откровенным постом.
Кристина опубликовала фото, на котором счастливо улыбается, пока муж трогательно целует ее в висок. Решетник призналась, что ей очень повезло, с учетом того, что многие украинки сейчас оказались вдали от своих любимых.
«Знаю, что так обнять своего любимого сейчас мечтают украинки по всему миру. Гриша сейчас постоянно ездит между Киевом и Ивано-Франковском. Мы можем не видеться несколько недель. Но, сравнивая с тем, что чувствует половина всего населения Украины, это пустяки», - написала Кристина.
Она рассказала, что большинство ее подруг сейчас выехали за границу, в то время как их возлюбленные остались в Украине.
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«Когда общаюсь с ними, не можем сдержать слез, потому что это так горько, когда дети не видят своих пап и каждый день взглядом ищут их в толпе, когда женщина ждет звонка любимого, или она звонит по телефону, а он не берет трубку. Это очень сложно! И я искренне восхищаюсь этими семьями, женами и мужьями!», - написала Решетник.
Она призналась, что сама не смогла бы жить так, поэтому и отказалась от идеи уехать из Украины на время войны.
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