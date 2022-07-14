Анна Трінчер розповіла про те, як отруїлася разом зі своїм нареченим.

Українська співачка поділилася неприємними новинами у своїх Сториз.

Як розповіла Трінчер, вона зі своїм нареченим Олександром Волошиним дуже отруїлася. Співачка зізналася, що за ніч із отруєнням її знудило сім разів.

«Вибачте за подробиці», - зазначила Трінчер.

За її словами, причиною їхнього нездужання стала їжа з морепродуктами, яку вони замовили в одному із ресторанів. Парочці було погано всю ніч після вечері.

«Будь ласка, будьте обережні з морепродуктами влітку! Отруїлися ми разом з чоловіком ... Як можна цькувати своїх клієнтів! У вас морепродукти! Отруїтися морепродуктами – це просто гірше я не знаю, що може бути!», - обурено звернулася до власників закладу Трінчер.

Співачка також розповіла, що їй на допомогу приїхала мати.

«Рятувала мене всю ніч. Приїхала о 9-й ранку, ставила мені уколи, лікувала», - похвалилася Трінчер.

За її словами, мама нагодувала її дієтичною їжею, після чого співачці стало набагато краще.

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