Українська співачка поділилася неприємними новинами у своїх Сториз.
Як розповіла Трінчер, вона зі своїм нареченим Олександром Волошиним дуже отруїлася. Співачка зізналася, що за ніч із отруєнням її знудило сім разів.
«Вибачте за подробиці», - зазначила Трінчер.
За її словами, причиною їхнього нездужання стала їжа з морепродуктами, яку вони замовили в одному із ресторанів. Парочці було погано всю ніч після вечері.
«Будь ласка, будьте обережні з морепродуктами влітку! Отруїлися ми разом з чоловіком ... Як можна цькувати своїх клієнтів! У вас морепродукти! Отруїтися морепродуктами – це просто гірше я не знаю, що може бути!», - обурено звернулася до власників закладу Трінчер.
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Співачка також розповіла, що їй на допомогу приїхала мати.
«Рятувала мене всю ніч. Приїхала о 9-й ранку, ставила мені уколи, лікувала», - похвалилася Трінчер.
За її словами, мама нагодувала її дієтичною їжею, після чого співачці стало набагато краще.
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