Анна Тринчер рассказала о том, как отравилась вместе со своим женихом.

Украинская певица поделилась неприятными новостями в своих Сториз.

Как рассказала Тринчер, она со своим женихом Александром Волошиным сильно отравилась. Певица призналась, что за ночь с отравлением ее стошнило семь раз.

«Извините за подробности», - отметила Тринчер.

По ее словам, причиной их недомогания стала еда с морепродуктами, которую они заказали в одном из ресторанов. Парочке было плохо всю ночь после ужина.

«Пожалуйста, будьте осторожны с морепродуктами летом! Отравились мы вместе с мужчиной…Как можно травить своих клиентов! У вас морепродукты! Отравиться морепродуктами – это просто ужаснее я не знаю, что может быть!», - возмущенно обратилась к владельцам заведения Тринчер.

Певица также рассказала, что ей на помощь приехала мама.

«Спасала меня всю ночь. Приехала в 9 утра, ставила мне уколы, лечила», - похвасталась Тринчер.

По ее словам, мама накормила ее диетической едой, после чего певице стало намного лучше.

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