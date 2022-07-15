Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирушила у невелику відпустку зі своїми подругами. Вона дуже переживала і не хотіла залишати чоловіка одного. Як виявилося, Володимир залишився у добрих руках. Христина на своїй сторінці в Інстаграмі показала миле відео з чоловіком і кадри з відпустки.

Зокрема Володимир Остапчук відправив дружині відео з Києва, на якому показав, хто готує йому поїсти. Виявилося, що мама Христини вирішила взяти шевство над ним і приходить у гості, щоб побалувати зятя смачненьким. Зокрема, вона приготувала класичну українську страву – борщ. А також пригостила Вову піцею.

"Дружина в Європі – зять у тещі", - підписав відео Володимир Остапчук.

Тим часом Христина Горняк їздить зі своїми подругами Братиславою в Словаччині. Вона зізналася, що їй тут дуже подобається і так добре, що навіть немає часу на телефон.

"Те відчуття, коли так добре, що не можу знайти час на телефон. Та й час із подругами, це краще за всі терапії. Поки що відпочуття, що тут дуже спокійний вайб. Є дуже симпатичні будиночки на березі Дунаю", - розповіла Христина Горняк.

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