Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк отправилась в небольшой отпуск со своими подругами. Она очень переживала и не хотела оставлять мужа одного. Как оказалось, Владимир остался в хороших руках. Кристина на своей странице в Инстаграм показала милое видео с мужем и кадры с отпуска.

В частности, Владимир Остапчук отправил жене видео из Киева, на котором показал, кто готовит ему покушать. Оказалось, что мама Кристины решила взять шевство над ним и приходит в гости, чтобы побаловать зятя вкусненьким. В частности, она приготовила классическое украинское блюдо - борщ. А также угостила Вову пиццей.

"Жена в Европе - зять у тещи", - подписал видео Владимир Остапчук.

Тем временем Кристина Горняк, ездит со своими подругами по Братиславе в Словакии. Она призналась, что ей здесь очень нравится и так хорошо, что даже нет времени на телефон.

"То ощущение, когда так хорошо, что не могу найти время на телефон. Да и время с подругами, это лучше всех терапий. Пока чувство, что тут очень спокойный вайб. Есть очень симпатичные домики на берегу Дуная", - рассказала Кристина Горняк.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

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