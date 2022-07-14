Щаслива мати трьох дітей радіє кожній хвилині, проведеній зі своїми синами

Дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Крістіна показала фанатам двох своїх спадкоємців, які помітно зросли.

Як пише Politeka.net , нові знімки, зроблені під час прогулянки, Крістіна Решетник розмістила з Інстаграм у розділі сториз.

На першому фото знято наймолодшого з трьох синів пари Олександра, якому 1 рік і 7 місяців. Маля впевнено тупотить тротуаром.

Також Крістіна показала середнього синочка Дмитра поруч із молодшим, ініціювавши обговорення у мережі. Дружина Решетника поцікавилася у фанатів, чи виросли її дітки чи ні.

"Виросли?", - написала вона.

На третьому знімку Діма зворушливо тримає малюка за ручку.

Григорій та Христина Решетник одружені вже 11 років. Відомо, що пара познайомилася на роботі у 2008 році і одразу ж почала зустрічатися. Наразі пара виховує трьох синів і дуже мріє про доньку.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник знайшов спосіб підбадьорити українців.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостяка" Решетника відверто розповідала про складні взаємини синів .

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