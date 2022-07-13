Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу «Холостяк», «Холостячка» и других украинских проектов записал новое видеообращение, которым решил подбодрить своих соотечественников.

«Знаю, что мотивации много не бывает, поэтому хочу поддержать вас. Верьте в победу Украины! Не сдавайтесь, не опускайте руки! Любите то, чем занимаетесь. Любите себя, свою жизнь, где бы вы ни находились. Любите тех людей, которые вас окружают. Всегда оставайтесь оптимистами», - обратился к украинцам Решетник.

Он также посоветовал людям заниматься тем делом, которое им дается лучше всего.

«Мы несокрушимые, мы непобедимые, потому что мы – украинцы!», - завершил свою речь ведущий.

Он также отметил, что сейчас людям важно объединяться и быть едиными.

Поклонники Решетника поддержали его слова.

«Спасибо !!! Херсонщина ждет освобождения!», «Спасибо!!! Красавец!!! Счастья Вашей семье!», «Я вас очень люблю. Слава Украине. Польша с вами. Мы хотим домой», «Крутой», - пишут люди в комментариях под видео ведущего.

Напомним, Могилевская пробрала до мурашек новыми кадрами из метро.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Мишина огорошила видом, показав, есть ли у нее ботокс.

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